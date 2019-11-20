Абэ уверен, что смог стабилизировать политическую систему Японии

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что ему и его правительству удалось стабилизировать политическую систему в стране. Об этом глава японского правительства заявил в среду, общаясь с журналистами по случаю выхода на первое место по длительности нахождения на посту премьера за всю историю Японии.

"Мы вложили все наши силы в создание стабильной политической системы в стране и выполнение обещаний, которые мы дали народу", - подчеркнул глава японского правительства. Синдзо Абэ также отметил, что "по сравнению с прошлым, когда правительства менялись один за другим", его администрация продемонстрировала стабильность и устойчивость.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду вышел на первое место по длительности нахождения на своем посту за всю историю Японии. В общей сложности он возглавляет правительство страны 2887 дней с учетом своего первого срока (2006-2007).

В прошлом году Абэ был вновь переизбран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок, который, согласно партийному уставу, должен стать последним. Таким образом, он получил возможность возглавлять правительство вплоть до 2021 года.

Первый премьерский срок Абэ длился с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 года после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах. Его сторонники неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также летней Олимпиады 2020 года в Токио. Глава японского правительства неоднократно подчеркивал, что не собирается идти на четвертый срок, поскольку тому противоречит устав партии. Руководство правящей ЛДП, однако, дало понять, что поддержит премьера в том случае, если тот решит выдвинуться на пост председателя партии в четвертый раз.