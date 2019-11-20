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КНР выразила протест в связи с одобрением Сенатом Конгресса США законопроекта по Гонконгу

В МИД Китая заявили, что Пекин предпримет ответные меры для защиты своего суверенитета

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Китайские власти выражают правительству Соединенных Штатов решительный протест в связи с одобрением Сенатом Конгресса "законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге". Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Это вмешательство во внутренние дела Китая, серьезное нарушение основополагающих принципов международного права, - говорится в распространенном заявлении китайского внешнеполитического ведомства. - Китайская сторона решительно осуждает подобные действия и выражает решительный протест".

По словам Гэн Шуана, Пекин обязательно предпримет ответные меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и интересов Китая, на которые покушается Вашингтон.

Во вторник Сенат Конгресса США единогласно одобрил т. н. законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение там прав человека.

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