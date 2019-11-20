Израильские самолеты поразили десятки позиций КСИР и сирийской армии

ТАСС, 20 ноября. Израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии в ответ на атаку по территории еврейского государства. Об этом сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.

Во вторник израильские военные информировали о перехвате средствами ПВО четырех ракет, запущенных из Сирии по территории Голанских высот. "В ответ на произведенный прошлой ночью (ночь на 19 ноября - прим. ТАСС) иранскими силами с сирийской территории ракетный обстрел по Израилю истребители ВС Израиля поразили десятки военных целей иранских сил "Аль-Кудс" и Вооруженных сил Сирии", - говорится в сообщении. Отмечается, что удары были нанесены по местам расположения ракет класса "земля - воздух", военным базам и складам оружия.

Ранее агентство SANA со ссылкой на источник в ВС Сирии информировало, что сирийские средства ПВО уничтожили несколько ракет над окрестностями Дамаска. По данным агентства, израильские боевые самолеты выпустили с территории Голанских высот и ливанского города Марджаюн несколько ракет в направлении сирийской столицы.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.