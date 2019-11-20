Власти Гонконга призвали США перестать вмешиваться в его внутренние дела

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 ноября. /ТАСС/. Местные власти выразили сожаление в связи с одобрением Сенатом Конгресса США "законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге", подчеркнув, что такой шаг нанесет ущерб двусторонним отношениям и бизнес-интересам самих американцев. Подобные акты являются "излишними и непозволительными", говорится в распространенном в среду заявлении правительства этого специального административного района (САР) КНР.

"Любые односторонние изменения экономической и торговой политики США по отношению к Гонконгу окажут негативное воздействие на двусторонние связи, навредят собственным американским интересам", - подчеркнули местные власти. Они отметили, что на территории мегаполиса обосновались 85 тыс. американских граждан и бизнесменов, ведут деятельность 1344 компании из США, 278 из которых имеют здесь региональные штаб-квартиры.

"Никакие иностранные законодательные органы ни в каких формах не должны вмешиваться во внутренние дела Гонконга", - подчеркнул представитель местных властей. Говоря о правах человека и свободах, он указал, что "обеспечение их защиты является конституционной обязанностью правительства САР" в соответствии с положениями Основного закона. "С начала июня этого года в Гонконге прошло свыше 700 массовых демонстраций и публичных мероприятий. Многие из них в итоге вылились в насильственную нелегальную деятельность. Обеспечение общественного порядка - прямая обязанность полиции", - отмечается в заявлении.

Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

Законопроект предусматривает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы" для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима. В октябре свою версию этого законопроекта уже одобрила Палата представителей Конгресса. Теперь обеим палатам предстоит согласовать единую версию текста, который поступит на подпись к президенту США.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.