Куба считает решение США по еврейским поселениям угрозой эскалации конфликта в Палестине

ГАВАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Отказ США признать незаконным строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан является нарушением международного права и угрозой эскалации палестино-израильского конфликта. Соответствующее заявление разместил во вторник в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Мы осуждаем решение США о прекращении признания незаконными израильских поселений на оккупированной палестинской территории Западного берега реки Иордан. Это еще одно серьезное нарушение международного права и Устава ООН. Подобные действия несут угрозу новой эскалации против палестинского народа", - написал дипломат.

Госсекретарь Майкл Помпео объявил в понедельник, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение, а представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда заявила, что не будет выполнять положения этого документа.