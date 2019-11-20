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Палестино-израильский конфликт

Куба считает решение США по еврейским поселениям угрозой эскалации конфликта в Палестине

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал этот шаг Соединенных Штатов серьезным нарушение международного права и Устава ООН

ГАВАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Отказ США признать незаконным строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан является нарушением международного права и угрозой эскалации палестино-израильского конфликта. Соответствующее заявление разместил во вторник в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

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"Мы осуждаем решение США о прекращении признания незаконными израильских поселений на оккупированной палестинской территории Западного берега реки Иордан. Это еще одно серьезное нарушение международного права и Устава ООН. Подобные действия несут угрозу новой эскалации против палестинского народа", - написал дипломат.

Госсекретарь Майкл Помпео объявил в понедельник, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение, а представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда заявила, что не будет выполнять положения этого документа.

Теги
СШАПалестинаКубаПалестино-израильский конфликтИзраильПомпео, Майкл (Майк)
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