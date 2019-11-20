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МИД Китая сделал представление США за одобрение Сенатом законопроекта по Гонконгу

Вашингтон должен перестать вмешиваться во внутренние дела КНР, заявили в ведомстве

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в среду вызвал временного поверенного в делах США в Китае Уильяма Кляйна и сделал ему представление в связи с одобрением Сенатом Конгресса "законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге". Об этом сообщил МИД КНР.

"Мы настоятельно требуем, чтобы американская сторона немедленно предприняла эффективные меры и заблокировала данный законопроект", - приводятся слова Ма Чжаосюя на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

По словам заместителя главы МИД Китая, Вашингтон должен перестать вмешиваться во внутренние дела КНР. "В противном случае мы предпримем решительные контрмеры, всю ответственность за их последствия должны будут взять на себя Соединенные Штаты", - подытожил он.

Во вторник Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека в этом специальном административном районе.

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