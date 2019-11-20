Генпрокуратура Украины прекращает проведение досудебных расследований

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины с 20 ноября прекращает функцию досудебных расследований, но продолжит функции по процессуальному руководству в расследованиях. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Начиная с 20 ноября 2019 года прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, однако продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия. С образованием в Госбюро расследований (ГБР) специализированного управления и перехода к нему следователей, материалы дел будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями", - говорится в сообщении.

Согласно информации, все незавершенные дела будут переданы в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины, а также другие органы правопорядка. Несмотря на такое решение, в ГПУ отметили, что организация и координирование следствия продолжатся.

Досудебные расследования совершались прокуратурой временно. Закон "О прокуратуре" не включает проведение расследований в функции ведомства. В "Переходных положениях" Конституции Украины и Уголовно-процессуального кодекса отмечается, что до создания ГБР полномочия касательно досудебных расследований осуществлялись следственными прокурорами, а после начала его работы материалы должны быть переданы другим органам досудебного расследования.