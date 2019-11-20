Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией

Йенс Столтенберг при этом отметил, что альянс не может жертвовать своими принципами

МАДРИД, 20 ноября. /ТАСС/. НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в среду интервью газете El Pais.

"Нам нужно сдерживание, оборона и диалог, - отметил он. - И нет противоречия между тем, чтобы быть сильным и твердым и предлагать диалог". "Наоборот, пока мы тверды и едины, мы можем начинать политический диалог с Россией, - уточнил Столтенберг. - Я твердо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой; но мы не можем жертвовать нашими принципами или нашей безопасностью".

Комментируя воссоединение Крыма с Россией, генсек альянса напомнил, что "Крым не является частью НАТО". "Мы развернули войска на наших границах, чтобы было ясно, без каких-либо сомнений или риска недопонимания: мы никогда не примем повторения [ситуации с] Крымом в стране НАТО, - отметил Столтенберг. - Если на любого союзника НАТО будет совершено нападение, весь альянс ответит".

Теги
РоссияСтолтенберг, ЙенсКрым
Реклама на ТАСС
СМИ: два мирных жителя погибли в результате ударов ВВС Израиля по окрестностям Дамаска
Сирийским средствам ПВО удалось поразить большинство воздушных целей, сообщило SANA
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС