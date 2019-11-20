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Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии

По словам премьер-министра Израиля, этот удар продемонстрировал, что власти страны будут отвечать на атаки своей территории

ТАСС, 20 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что ударом по Сирии власти еврейского государства продемонстрировали, что намерены отвечать на атаки своей территории.

"Я дал понять, что тем, кто причиняет нам вред, мы нанесем вред в ответ", - написал глава правительства в своем Twitter. "Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля", - добавил Нетаньяху.

Израильские самолеты атаковали десятки позиций сирийской армии и батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в соседней стране в ответ на осуществленный днем ранее ракетный обстрел своей территории, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.

 

Теги
СирияИзраильНетаньяху, Биньямин
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