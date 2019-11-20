СМИ: в Боливии шесть человек погибли в столкновениях у нефтезавода

ТАСС, 20 ноября. По меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали в результате столкновений между сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса и полицией у нефтеперерабатывающего завода "Сенката" вблизи крупнейшего города страны Ла-Паса. Об этом в среду сообщила газета La Razón .

По ее данным, сторонники Моралеса во вторник предприняли новую попытку установить контроль над заводом, после того как полиция разблокировала его и с территории НПЗ выехали грузовики с топливом. Ранее в результате действий протестующих Ла-Пас столкнулся с нехваткой горючего, в связи с чем работа общественного транспорта в городе была частично приостановлена. По словам демонстрантов, они хотят привлечь внимание международной общественности к незаконному характеру передачи власти в стране.

Министерство обороны Боливии, в свою очередь, проинформировало, что совместно с полицией "провело операцию в связи с сообщениями о попытке захвата НПЗ". "После того, как автоцистерны выехали, подстрекатели и вандалы при помощи мощных взрывных устройств уничтожили часть установок, ограды и ворота", - добавили в Минобороны. При этом, как утверждает ведомство, военнослужащие "не открывали огонь".