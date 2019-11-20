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Глава МВД Эстонии пояснил свои слова о кризисе НАТО

Март Хельме заявил, что журналист неверно интерпретировал его высказывание

ТАЛЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Эстонии Март Хельме пояснил в среду сделанное им накануне высказывание о кризисе НАТО.

"Я не говорил, что наше правительство работает с соседними странами, чтобы найти альтернативу НАТО, - приводит его слова пресс-служба Консервативной народной партии. - Когда журналист Iltalehti интерпретировал мои слова таким образом, он меня неправильно понял. НАТО является и останется самой важной гарантией нашей безопасности".

"Но при этом мое послание - и я придерживаюсь его и на посту министра - всегда было таково, что независимый народ и государство должны быть в состоянии защитить себя даже в ситуациях, когда международные гарантии безопасности по какой-то причине не работают, - добавил он. - Эстония должна увеличить свой потенциал самостоятельной обороны".

Накануне Хельме заявил в интервью финскому изданию Iltalehti, что Эстония в случае неспособности НАТО оказать ей помощь надеется на поддержку Финляндии. По мнению Хельме, НАТО находится в кризисе, и у Эстонии нет уверенности, как альянс из него выйдет. В этой связи, заявил он, республике следует поработать, чтобы наладить партнерство с определенными странами. "Люди по-прежнему верят, что НАТО защитит Эстонию, но обычные люди не политики", - заключил тогда Хельме.

В ответ на это премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал, что Таллин убежден в надежности НАТО и привержен сотрудничеству с альянсом.

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Эстония
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