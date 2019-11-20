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В Эстонии заявили, что Россия должна вернуть "отобранные у республики территории"

Юридически границы между двумя странами пока не существует

ТАЛЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Cпикер Рийгикогу (парламент Эстонии), член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть отобранные у Эстонии территории.

"Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории", - приводит его слова в среду портал ERR.

Он также заявил, что Таллин по-прежнему признает Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики, - сказал он. - Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности".

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что ратификация договора о границе между этой республикой и РФ в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому мирному договору.

Отношение к Тартускому договору

В мае премьер-министр Эстонии Юри Ратас, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил, что Эстония признает существующую границу с Россией. Он добавил, что, хотя Тартуский мирный договор "очень важен для Эстонии", "мы живем в 2019 году и должны понимать реальность и наши приоритеты сегодня".

Ранее глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. Хельме добавил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права. Как пояснил ранее ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Хельме, включают Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 г. указанные территории отошли РСФСР.

Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, отправлен на ратификацию в парламенты обеих стран

Теги
ЭстонияРоссияРатас, Юри
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