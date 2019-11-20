Президент Молдавии отметил вклад патриарха Кирилла в дело укрепления дружбы между народами

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив его вклад в поддержание общественного согласия и стабильности, дружбы между народами двух стран. Об этом говорится в телеграмме, текст которой размещен в среду на странице администрации главы Молдавии.

"Пользуясь приятной возможностью, выражаю Его Святейшеству глубокую признательность за подвижническую деятельность, направленную на достижение мира, конфессионального согласия и гармонизацию межнациональных отношений. Мы высоко ценим его большой личный вклад в укрепление тесных многовековых связей между российским и молдавским народами, основанных на единой православной вере, дружбе и взаимопонимании", - отмечено в документе.

Додон пожелал патриарху "доброго здравия и удачи в его патриаршем служении во имя полноты православия".