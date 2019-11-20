Киев готовит новые требования к Москве о выплате более $50 млн компенсации за порты Крыма

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит новые требования к правительству Российской Федерации о выплате компенсации за убытки, понесенные из-за потери портов в Крыму. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении на сайте ведомства.

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд гривен ($51,2 млн)", - говорится в сообщении.

"На этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - отметил в этой связи сам руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее письменное уведомление в правительство РФ ведомство планирует направить до конца 2019 года. Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

После воссоединения Крыма с Россией Госсовет республики принял решение о национализации целого ряда украинских предприятий, расположенных на территории полуострова. При этом власти полуострова неоднократно заявляли о готовности судиться с Украиной, доказывая правоту принятых решений.