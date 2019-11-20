Рапота считает, что выборы в Белоруссии полностью соответствовали законодательству страны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Парламентские выборы в Белоруссии прошли в полном соответствии с законодательством этого государства. Об этом заявил в среду журналистам госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота на полях российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство 2030 - траектория будущего".

"Я считаю, что выборы полностью соответствовали законам Республики Беларусь, полностью соответствовали тем традициям, сложившимся в их политической культуре, которая сложилась в белорусском обществе", - сказал Рапота, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению госсекретаря, реакция представителей ОБСЕ не является неожиданной. "Они говорят то, что они говорят во всех странах Содружества Независимых Государств. Все, что не соответствует их представлениям о жизни, их мироощущениям, их разочаровывает. Нас ничего не разочаровывает", - сказал госсекретарь Союзного государства.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье во всех округах - избраны все 110 депутатов законодательного органа. Явка избирателей на выборах составила 77,22%, превысив на 3% явку парламентской кампании 2016 года. Никто из представителей оппозиции в новый состав парламента не прошел. Западные миссии (ОБСЕ, ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ) отметили, что парламентские выборы в республике не были прозрачными и демократичными.