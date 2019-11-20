Рапота: текущий год стал наиболее интенсивным по интеграции в рамках Союзного государства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Наиболее интенсивным в плане работы над интеграцией в рамках Союзного государства был текущий год. Об этом заявил в среду журналистам госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота на полях российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство 2030 - траектория будущего".

"Конечно, можно, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что этот год был самым интенсивным в плане интеграции. - Потому что именно в этот год активизировалась работа по интенсификации, реализации Договора 1999 года о создании Союзного государства".

Он добавил, что именно в год 20-летия соглашения министерства и ведомства двух стран активно работали над различными положениями договора, в основном касающимися вопросов экономики, промышленной политики и реальной политики, того, что составляет основу Союзного государства.

Ранее состоялось заседание Совета министров Союзного государства, где основной темой стали дорожные карты. Главы правительств России и Белоруссии сообщили журналистам, что удалось согласовать не менее 20 из 31 дорожной карты по углублению интеграции двух стран.