Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рапота: текущий год стал наиболее интенсивным по интеграции в рамках Союзного государства

Госсекретарь Союзного государства отметил, что в 2019 году активизировалась работа по интенсификации и реализации Договора 1999 года о создании Союзного государства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Наиболее интенсивным в плане работы над интеграцией в рамках Союзного государства был текущий год. Об этом заявил в среду журналистам госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота на полях российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство 2030 - траектория будущего".

"Конечно, можно, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что этот год был самым интенсивным в плане интеграции. - Потому что именно в этот год активизировалась работа по интенсификации, реализации Договора 1999 года о создании Союзного государства".

Он добавил, что именно в год 20-летия соглашения министерства и ведомства двух стран активно работали над различными положениями договора, в основном касающимися вопросов экономики, промышленной политики и реальной политики, того, что составляет основу Союзного государства.

Ранее состоялось заседание Совета министров Союзного государства, где основной темой стали дорожные карты. Главы правительств России и Белоруссии сообщили журналистам, что удалось согласовать не менее 20 из 31 дорожной карты по углублению интеграции двух стран.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
Реклама на ТАСС
Посол КНР вызван в МИД Британии из-за сообщений о пытках бывшего сотрудника консульства
Ранее экс-сотрудник британского консульства в Гонконге Саймон Чэн рассказал, что китайская полиция подвергла его пыткам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС