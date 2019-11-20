Депутат Рады: сын Байдена и его партнеры получили от Burisma $16,5 млн

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подготовила обвинение собственнику энергетической компании Burisma, экс-министру экологии Николаю Злочевскому, в котором есть информация о том, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - Хантер как член правления Burisma и его партнеры получили $16,5 млн за свои услуги. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Киеве депутат Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский, ссылаясь на материалы следствия. По его словам, эти деньги имеют преступное происхождение.

"Это новое обвинение ГПУ было выписано Злочевскому, но прошло мимо внимания прессы, - пояснил депутат президентской партии. - Оно было выписано 14 ноября".

По словам депутата, "сын вице-президента Джо Байдена получал вознаграждение за свои услуги, полученными преступным путем, "отмытыми" деньгами". Он уточнил также, что "Байден получил деньги, источником которых является не успешная деятельность самой компании, а это деньги, украденные у граждан".

Дубинский отметил, что информация о доходах Хантера Байдена в рамках работы Burisma является "мостиком, который демонстрирует, как выводились деньги [из Украины]".

Парламентарий пояснил, что эта информация является составной частью масштабной схемы "отмывания" денег Злочевским, в котором участвовали политики со времен президентства Виктора Януковича и которые продолжали это делать при Петре Порошенко с помощью экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что сын Байдена получил от компании Burisma около $1 млн.