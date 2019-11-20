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В ОАЭ сообщили, что комплексы "Панцирь" обеспечивают безопасность авиасалона в Дубае

Вооруженные силы страны довольны комплексом, отметил генерал-майор Абдалла аль-Хашми

ДУБАЙ /ОАЭ/, 20 ноября. /ТАСС/. Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", приобретенные Объединенными Арабскими Эмиратами у России, обеспечивают безопасность авиасалона Dubai Airshow 2019. Об этом в среду ТАСС сообщил помощник заместителя министра обороны ОАЭ, генерал-майор Абдалла аль-Хашми, ответственный за проведение мероприятия.

"Да", - ответил аль-Хашми на вопрос о том, используются ли ранее поставленные ОАЭ "Панцири" для охраны авиасалона.

По его словам, вооруженные силы страны довольны комплексом. "Это хорошая система. Для тех требований, под которые он сделан, и для дистанций, на которых работает, "Панцирь" достаточно хорош", - отметил генерал.

50 комплексов "Панцирь-С1" в экспортном исполнении и 1000 ракет к ним поставлены Россией в период с 2009 по 2013 год. Сумма сделки составила $800 млн.

Ранее в воскресенье глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия и ОАЭ обсуждают модернизацию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", стоящих на вооружении арабской страны.

"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound) - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

О выставке

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. м. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта", свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и др.

Теги
ОАЭРоссияШугаев, Дмитрий Евгеньевич
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