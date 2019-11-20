Авианосец ВМС США пересек Ормузский пролив

ТАСС, 20 ноября. Авианосец "Авраам Линкольн" военно-морских сил США пересек 19 ноября Ормузский пролив и направился в Персидский залив. Об этом в среду сообщило агентство AFP со ссылкой на ВМС США.

Авианосец зашел в Ормузский пролив из Аравийского моря, где находился с мая этого года. Как отмечает агентство, присутствие авианосца в зоне пролива демонстрирует решимость Вашингтона обеспечить свободу судоходства в этом регионе.

В середине июля ситуация в зоне Персидского залива обострилась из-за задержания иранцами шедшего под британским флагом танкера Stena Impero. США объявили о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе, о намерении вступить в эту коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.