Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного гражданином России

БЕЛГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поручил спецслужбам страны проверить публикации СМИ о попытках вербовки офицера страны представителем военного атташата РФ. Об этом заявила в среду газете Blic премьер Сербии Ана Брнабич.

"Я разговаривала с президентом Вучичем, он дал приказ Агентству военной безопасности проверить случай. У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас", - заявила Брнабич.

Ранее на портале YouTube был размещен ролик, на котором двое людей общаются и обмениваются прозрачными полиэтиленовыми пакетами на парковке. По информации Blic и "Радио Свобода", на видеозаписи - офицер сербской армии и представитель военного атташата России в Сербии. Утверждается, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

Когда снято видео и что было в пакетах, не уточняется. Кроме того, известно, что российский офицер, имя которого фигурирует в материалах Blic и "Радио Свобода", еще несколько месяцев назад завершил командировку в стране.