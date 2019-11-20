В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

РИГА, 20 ноября. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.

"Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как "Петербург-Пятый канал", "Дом Кино", которые являются очень серьезными программами, - приводит слова зампредседателя совета Иварса Аболиньша портал Delfi. - Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из санкционного списка ЕС".

Согласно сообщению, в число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".

Банкир Юрий Ковальчук занимает 99-е место в рейтинге Forbes. Он является основным акционером банка "Россия", через который владеет долями в страховой группе "Согаз", Газпромбанке, "Национальной медиа группе" и "СТС Медиа".