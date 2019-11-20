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В Ереване считают, что Армения может стать мостом между Россией и Украиной

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян подчеркнул, что решение должно быть взаимоприемлемым для обеих сторон

ЕРЕВАН, 20 ноября. /ТАСС/. Армения могла бы стать мостом для налаживания диалога между Россией и Украиной. Об этом в среду на встрече с российскими журналистами заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Армения даже может быть каким-то мостом, - сказал он. - Мы должны делать все возможное, чтобы эту проблему скорее решить. Я считаю русских и украинцев родными братьями".

Симонян подчеркнул, что решение должно быть взаимоприемлемо для обеих сторон. "Надо думать, что можно сделать, чтобы наладить ситуацию, чтобы ни одна сторона не осталась в обиде. То же самое нужно сделать с Арменией и Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Азербайджаном".

Теги
АзербайджанАрменияУкраинаРоссия
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