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Глава Пентагона обвинил Китай в запугивании соседей по региону

Пекин осуществляет экспансию в Южно-Китайском море, подчеркнул Марк Эспер

ХАНОЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер, находящийся с официальным визитом во Вьетнаме, обвинил Китай в запугивании его соседей по региону. Соответствующее заявление глава Пентагона сделал, выступая в среду в Ханое перед студентами и преподавателями Дипломатической академии Вьетнама.

По его словам, Китай преднамеренно "запугивает" соседние страны, осуществляя экспансию в Южно-Китайском море (ЮКМ). "Предпринимаемые Китаем в одностороннем порядке действия с целью закрепить его нелегитимные морские претензии создают угрозу для доступа других стран к природным ресурсам, подрывают стабильность региональных энергетических рынков и увеличивают риски возникновения конфликтов", - подчеркнул министр.

Эспер сообщил, что в будущем году Соединенные Штаты передадут Вьетнаму второй большой патрульный корабль береговой охраны класса Hamilton для повышения возможностей Ханоя по отстаиванию своего суверенитета на фоне роста напряженности в ЮКМ. Первый корабль этого типа, снятый с вооружения береговой охраны США после 48 лет службы, Вьетнам получил в мае 2017 года.

В качестве помощи по усилению материально-технической части военно-морских сил Вьетнама Соединенные Штаты также передали ему 18 малых патрульных катеров "Железная акула" (Metal Shark). Еще 24 аналогичных корабля Ханой получит в будущем году. Поставка катеров осуществляется в соответствии с вьетнамско-американским проектом, который ориентирован на повышение степени готовности ВМС Вьетнама при реагировании на стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, а также при проведении поисково-спасательных миссий в пределах своих территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны.

Вашингтон последовательно выражает обеспокоенность действиями Китая в ЮКМ, обвиняя Пекин в подрыве основанного на нормах международного порядка в регионе, в милитаризации Южно-Китайского моря и в хищнической экономической деятельности.

Теги
СШАКитайВьетнамЭспер, Марк
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