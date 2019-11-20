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НАТО подпишет контракт с Boeing на $1 млрд

Средства будут направлены на модернизацию самолетов AWACS

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. НАТО в ближайшее время планирует подписать контракт на $1 млрд с компанией Boeing на модернизацию своего флота из 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry/AWACS для продления срока их службы до 2035 года. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по прибытии на встречу министров иностранных дел НАТО.

"Да, я могу подтвердить, что мы подпишем контракт по модернизациии и улучшению нашего флота "Авакс" объемом $1 млрд. Кроме того, мы должны задуматься о необходимости замен в будущем наших AWACS, в 2035 году", - заявил он, отвечая на вопрос, подтверждает ли НАТО подписание этого контракта на следующей неделе. Все самолеты AWACS НАТО были произведены в 70-80-х годах прошлого столетия.

Подписание контракта с компанией Boeing планировалось ранее в этом году, однако было отложено на неопределенный срок из-за бюджетных ограничений в НАТО. В последние месяцы американская сторона активно лоббировала заключение этой сделки, которая должна поддержать Boeing, серьезно пострадавшую в результате остановки эксплуатации последней пассажирской машины концерна - Boeing 737 Max. Самолеты этой модели потерпели две сходные по параметрам катастрофы за пять месяцев - первая 29 октября 2018 года, вторая 10 марта 2019 года, их жертвами стали 346 человек. По предварительным данным, причинами аварий стали конструктивные недостатки Boeing 737 Max.

Теги
Столтенберг, Йенс
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