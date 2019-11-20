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Кризис на Украине
Обновлено 

Зеленский: выборы в Донбассе могут состояться, когда территория будет подконтрольна Киеву

Президент Украины намерен обсудить вопрос о границе на нормандском саммите

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Выборы в Донбассе могут состояться при условии установления контроля Украины на всей территории региона. Об этом заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Станице Луганской.

"Это вопрос, я думаю, один из непростых. Потому что этот вопрос - это возможность проведения местных выборов на территории уже Украины, а не на временно оккупированной территории страны. Это самый важный вопрос", - отметил он, говоря о своих ожиданиях от встречи в нормандском формате.

В связи с этим президент Украины также сообщил, что намерен обсудить на нормандском саммите вопрос о передаче в Донбассе границы с РФ под контроль Киеву. "Еще один вопрос - контроль над границей, - сказал Зеленский. - То есть передача контроля Украине над границей Украины с Россией".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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