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Украина ожидает от встречи "нормандской четверки" установления сроков возвращения пленных

По словам Владимира Зеленского, для него "исключительно важным является полное понимание списка пленных"

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Украина ожидает от встречи "нормандской четверки" установления сроков возвращения всех пленных. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Для меня важно, чтобы мы достигли сроков возвращения всех украинских пленных. Пленных, которые подтверждены той стороной, и обязательно, чтобы мы нашли выходы на тех людей, которые не подтверждены той стороной", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от нормандского саммита. Зеленский подчеркнул, что для него исключительно важным является "полное понимание списка пленных со сроками их возвращения".

Последний крупный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда передала 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился.

Саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, запланирован на 9 декабря в Париже.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеОбмен пленными в ДонбассеЗеленский, Владимир Александрович
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