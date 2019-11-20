Полиция не допустила проведения митинга оппозиции в столице Зимбабве

ПРЕТОРИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Усиленные наряды полиции не допустили проведения в Хараре сторонниками оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) митинга у ее штаб-квартиры, на котором собирался выступить председатель партии Нельсон Чамиса. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Сотни полицейских перекрыли улицы, ведущие к штаб-квартире MDC, однако некоторым активистам удалось собраться на площади перед зданием, отмечают они. За несколько минут до ожидавшегося выступления Чамиса полиция разогнала толпу, применяя дубинки, слезоточивый газ и водометы.

В этом году власти уже запрещали митинги оппозиции, опасаясь, что они могут привести к вспышке насилия.

Руководство Движения за демократические перемены осудило действия полиции и подчеркнуло, что президент страны Эммерсон Мнангагва "применяет в отношении оппозиции такие же методы, как и предыдущий глава государства Роберт Мугабе".

В настоящее время руководство Зимбабве пытается преодолеть тяжелейший экономический кризис, в котором оказалась страна. Выступая на текущей неделе, Мнангагва отметил, что Зимбабве не получала от международных институтов кредиты последние 20 лет. "Нам нужно провести ряд экономических реформ для привлечения глобального капитала. Мы должны создать среду, в которой инвесторы чувствуют себя комфортно", - подчеркнул он.