Минобороны Украины обяжет офицеров на ключевых постах выучить английский

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины намерено обязать всех офицеров, занимающих ключевые посты, выучить английский язык. Об этом заявила в опубликованном в среду интервью украинской редакции радио "Свобода" заместитель министра обороны Украины Алина Фролова.

Замглавы военного ведомства назвала "очень больным вопросом" низкий уровень знания английского языка офицерами Вооруженных сил Украины. Она высказала мнение, что знание английского нужно для интеграции Украины в НАТО и для того, чтобы украинские офицеры могли читать на этом языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран.

"Крайне необходимо, чтобы люди на ключевых по интеграции с НАТО позициях хорошо владели английским языком", - заявила Алина Фролова. "У нас есть фиксация этой проблемы и долгосрочный план, а также срочные средства ее преодоления", - сказала она.

По словам замглавы Минобороны, план по обучению украинских офицеров английскому языку включает три компонента. Первое направление предусматривает включение английского языка как предмета в систему военного образования. Следующее предполагает обучение английскому офицеров, занимающих определенные должности. "Мы дадим время - через год или два, но обязательно на этой должности выучить английский язык", - отметила замминистра. В качестве третьего компонента плана предлагается создать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) модульных или пилотных бригад, в которых будут внедрены все принципы и стандарты НАТО. "В этих бригадах все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку", - пообещала замглавы Минобороны.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Избранный в апреле 2019 года президент Владимир Зеленский подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Украина не смогла получить приглашение присоединиться к Плану действий по членству в альянсе из-за разногласий членов НАТО по этому вопросу. В Бухарестской декларации было только закреплено, что Украина в будущем может стать членом Североатлантического альянса, но вместе с тем в документе не были указаны какие-либо сроки.