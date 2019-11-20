В ОБСЕ указали на факты подрыва доверия к институту выборов на Украине в 2019 году

ВАРШАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в среду опубликовало отчет о проведенных на Украине в 2019 году двух турах президентских выборов и досрочных парламентских выборах.

"Наблюдатели пришли к выводу, что президентские выборы были конкурентными и основные свободы в целом соблюдались", - указывает БДИПЧ, подчеркивая, однако, что "в преддверии выборов закон часто не выполнялся добросовестно, что ослабляло доверие к избирательной администрации, соблюдению правил финансирования избирательных кампаний и эффективности разрешения избирательных споров".

"Кандидаты могли проводить избирательную кампанию свободно, но многочисленные и заслуживающие доверия признаки злоупотребления государственными ресурсами и подкупа голосов подрывали доверие к процессу", - отмечается в сообщении бюро.

"На досрочных парламентских выборах основные права и свободы также были в целом соблюдены, и кампания была конкурентной, несмотря на некоторые выявленные нарушения", - сообщает БДИПЧ.

"Кампания была отмечена повсеместным подкупом голосов, злоупотреблением преимуществами со стороны действующих чиновников и практикой использования законодательных лазеек, искажающих равенство возможностей для участников. Переплетенные деловые и политические интересы диктовали освещение выборов средствами массовой информации и допускали злоупотребление политическим финансированием, в том числе на местном уровне", - заявили наблюдатели бюро.

В заключение БДИПЧ рекомендовало украинским властям принять единый избирательный кодекс, пересмотреть метод формирования окружных и участковых избирательных комиссий, обеспечить простоту разрешения избирательных споров и четкое разделение между официальными правами и обязанностями должностных лиц и их функциями в качестве кандидатов, усилить правовые положения о преступлениях на выборах, в том числе о подкупе голосов, укрепить правовую базу финансирования избирательных кампаний и защитить редакционную независимость журналистов.