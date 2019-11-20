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США сотрудничают с РФ в устранении угрозы от разработки КНДР оружия массового уничтожения

Об этом заявил спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сотрудничают с Россией и другими странами в деле устранения угрозы, которую представляют программы КНДР по разработке оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Я возглавляю межведомственную группу, стремящуюся устранить угрозу, которую представляют для Соединенных Штатов и наших союзников программы Северной Кореи по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Мы тесно сотрудничаем [в этом вопросе] с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе - Республикой Корея, Японией и Австралией, - а также союзниками по НАТО и другими странами мира, включая Китай, Россию, членов Совета Безопасности ООН, ЕС и АСЕАН", - отметил дипломат, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента.

Бигэн выступил в среду на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры на пост первого заместителя госсекретаря.

Теги
АвстралияЯпонияСШАКНДРРоссияКитайРеспублика Корея
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