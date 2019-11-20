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Политический кризис в Боливии

Новые власти Боливии готовят "международный иск" против Моралеса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Боливии, назначенное исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес, готовит "международный иск" против экс-главы государства Эво Моралеса. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел южноамериканской страны Артуро Мурильо.

"[Эво Моралес] отдал приказ блокировать ввоз продовольствия в города. Это преступление против человечности. В ближайшие часы мы подготовим международный иск", - цитирует слова Мурильо местное информационное агентство Ахенсиа Боливиана де Информасьон.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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