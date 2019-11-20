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Политический кризис в Австрии

Полиция задержала авторов видеокомпромата на бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе

Авторы записи вымогали у него €400 тыс.

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Австрии задержали троих человек по подозрению в фабрикации видеокомпромата "Ибица-гейт" на бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Они вымогали у него €400 тыс.

Как сообщило Австрийское агентство печати, в настоящее время задержаны 39-летний австриец и 52-летний серб. Они подозреваются в том, что наняли и обучили девушку, которая сыграла роль "подсадной утки" и выдала себя за родственницу российского олигарха на скандальной видеозаписи с острова Ибица. Кроме того, прокуратура считает, что они требовали у чиновника €400 тыс. за полную видеозапись.

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некой русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. Его партия покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов в Австрии.

По данным австрийских СМИ, видеозапись стала тщательно спланированной операцией против функционеров Австрийской партии свободы. Роль "подсадной утки" и "племянницы российского олигарха" на видеозаписи сыграла боснийская студентка. Сама видеозапись была сделана немецким детективом, венским адвокатом и экспертами в области слежки, чьи имена не называются. Проведение операции могло стоить ее организаторам €400 тыс.

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