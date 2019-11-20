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Комитет ООН принял резолюцию с призывом к США устранить визовые проблемы дипломатов России

Генассамблея рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов ООН
Штаб-квартира ООН John Moore/Getty Images
Описание
Штаб-квартира ООН
© John Moore/Getty Images

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Шестой комитет Генассамблеи ООН в среду принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации. Решение было принято консенсусом без процедуры голосования, передает корреспондент ТАСС.

"[Генассамблея] рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов <…> и делать это своевременно, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов - приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН", - говорится в принятом документе.

Авторами документа выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. В декабре он будет рассмотрен всей Генассамблеей, результаты голосования которой обычно схожи с позицией комитета.

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