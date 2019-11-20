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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

СМИ: все переданные РФ корабли прибыли в украинский порт Очаков

Бронекатеры "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" прибыли в сопровождении буксиров "Титан", "Гайдамака" и поисково-разведывательного корабля "Сапфир"
Описание
© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Три украинских корабля, которые накануне были переданы Украине представителями России, прибыли в гавань Очакова (Николаевская область). Об этом в среду сообщил украинской "5 канал".

"Украинские корабли вернулись домой. После плена длиной практически в год, они зашли в военную гавань Очакова. Их встречают военные и гражданские", - сказано в сообщении.

Бронекатеры "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" прибыли в сопровождении буксиров "Титан", "Гайдамака" и поисково-разведывательного корабля "Сапфир". Как сообщил украинский "24 канал", первым в гавань вошел корабль "Никополь", затем "Яны Капу", а последним - "Бердянск".

Ожидается, что сегодня в Очаков прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. В тот же день в МИД Украины сообщили, что Киев не намерен отказываться от участия в международном трибунале ООН против РФ, несмотря на возвращение задержанных кораблей и осуществленное ранее освобождение 24 украинских моряков.

Керченский инцидент

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка были арестованы. Позже им предъявили обвинения по статье о нарушении госграницы РФ.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Среди обмененных лиц были и 24 украинских моряка.

В настоящее время украинское Госбюро расследований изучает законность действий бывшего руководства Украины, которое отправило корабли ВМС в Керченский пролив.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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