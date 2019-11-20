Принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности из-за скандала с Эпштейном

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном сегодня пресс-службой Его Высочества.

Принц также заявил о своей готовности помочь британским правоохранительным органам в любых расследованиях, касающихся Эпштейна, который обвинялся властями США в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, а в августе 2019 года покончил с собой.

"За последние несколько дней мне стало ясно, что обстоятельства, касающийся отношений, которые ранее связывали меня с Джеффри Эпштейном, стали серьезным препятствием для работы, которую ведет моя семья, а также для деятельности многих организаций и благотворительных обществ, которые я имею честь поддерживать, - говорится в заявлении принца. - По этой причине я попросил у Ее Величества разрешения прекратить исполнение своих публичных обязанностей в обозримом будущем, и она дала мне такое разрешение. Я по-прежнему безоговорочно сожалению о плохо обдуманном мной решении поддерживать знакомство с Джеффри Эпштейном".

Заявление принца последовало через несколько дней после того, как он дал интервью вещательной корпорации Би-би-си, в котором рассказал о своей дружбе с Эпштейном, а также опроверг утверждения о том, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, получавшей за это деньги от членов окружения американского миллиардера.

Принц подвергся резкой критике со стороны общественности после выхода программы в эфир. Его заподозрили в неискренности, а также упрекали в том, что он не выразил сочувствия девушкам, которых Эпштейн подвергал сексуальному насилию.