WSJ: агенты ФБР добиваются беседы с анонимным осведомителем, подавшим жалобу на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США намерено провести беседу с анонимным осведомителем, работающим в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и подавшим жалобу на президента США Дональда Трампа, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal .

По данным ее источников, представитель вашингтонского отделения ФБР уже дважды - в октябре и ноябре - обращался к адвокатам, представляющим интересы осведомителя, причем обращение было сформулировано как просьба, а не как требование. "Пока не ясно, с какой целью ФБР намерено провести беседу с осведомителем", - отметила газета, не исключив возможности того, что речь идет о содействии расследованию, которое находится на начальной стадии и в котором осведомитель не является фигурантом.

Ранее адвокаты, представляющие интересы осведомителя, заявили, что их клиент готов дать письменные ответы на вопросы членов Палаты представителей, рассматривающих вопрос об импичменте, но по соображениям безопасности не желает появляться на открытых слушаниях.

В конце октября портал RCP предположил, что осведомителем мог быть 33-летний аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла. Отмечалось, что Чарамелла - зарегистрированный демократ, кадровый сотрудник ЦРУ, специалист по России и Украине. До этого газета Washington Examiner также сообщала, что осведомитель ранее работал аналитиком в ЦРУ, при экс-главе государства Бараке Обаме был направлен в Совет национальной безопасности и занимался Украиной, работая с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, который сейчас является одним из основных претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это привело к тому, что Палата представителей, где большинство у членов Демократической партии США, объявила о начале процедуры импичмента в отношении главы государства. Как утверждают оппоненты Трампа, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена - сына Джозефа Байдена - в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.