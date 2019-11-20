В новое правительство Канады вошли 18 мужчин и 18 женщин

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. В состав нового канадского либерального правительства Джастина Трюдо вошли 36 министров - 18 мужчин и 18 женщин. Они принесли в среду присягу на верность стране и королеве Великобритании Елизавете II, которая является главой Канады. Состоявшуюся в оттавской резиденции Ридо-Холл канадского генерал-губернатора Жюли Пейетт церемонию транслировали все национальные телеканалы.

До парламентских выборов 21 октября, на которых Либеральной партии Трюдо второй раз подряд удалось одержать победу и затем сформировать правительство, в кабинете министров было 35 кресел. Главным изменением стало назначение на должность главы МИД Франсуа-Филиппа Шампаня, который до этого курировал Министерство инфраструктуры и сообществ Канады. Бывший руководитель дипведомства Христя Фриланд стала министром межправительственных дел и вице-премьером.

Новое министерство межправительственных дел будет заниматься решением внутренних проблем страны. Оно было создано с учетом итогов прошедших 21 октября выборов, на которых правящая Либеральная партия одержала победу, но не смогла получить большинство голосов, полностью утратив поддержку жителей западной части Канады. Фриланд стала 10-м в истории страны заместителем премьер-министра. В предыдущем правительстве Трюдо, сформированном по итогам выборов 2015 года, такой должности не было.

Свои посты в новом кабинете сохранили 11 министров из предыдущего правительства Трюдо: национальной обороны Харджит Сингх Саджан, юстиции (и по совместительству генеральный прокурор) Дэвид Ламетти, финансов Уильям Морно и транспорта Марк Гарно.

Еще семь человек вошли в кабинет впервые. Среди них Стивен Гильбо, получивший портфель министра по вопросам канадского наследия и мультикультурализма, и Анита Ананад, которая возглавила министерство государственных услуг, закупок и обеспечения доступности. Эти два политика также впервые были избраны в парламент. Остальные чиновники остались в правительстве, но перешли на другие должности, в том числе советников премьер-министра.

Трюдо по итогам нынешних выборов, как и четыре года назад, сформировал свой кабинет с учетом гендерного равенства: ровно половину его правительства составляют женщины.