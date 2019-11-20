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Кризис в Сирии

СМИ: турецкие беспилотники нанесли удары по провинции Ракка

По данным агентства SANA, погибли пятеро сирийцев

ТАСС, 21 ноября. Беспилотные летательные аппараты турецких ВВС нанесли в среду удары по окрестностям города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, в результате атаки в поселке Крунфуль погибли пять человек, включая двоих детей. Все погибшие находились в автомобиле, по которому была выпущена ракета. Поступают сведения о пострадавших и разрушениях из других районов, подвергшихся налету беспилотников.

Ранее курдское агентство Firat сообщило о боестолкновениях на севере Ракки между отрядами курдов, входящими в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), и формированиями вооруженной оппозиции, которые воюют на стороне турецких войск. В результате проведенной курдами операции в окрестностях селения Казаали к западу от Телль-Абъяда было уничтожено восемь боевиков.

Военные действия идут в окрестностях пограничного города Рас-эль-Айн на севере провинции Хасеке, где курдским ополченцам удалось отвоевать у оппозиционных формирований поселок Эль-Арида. Бои в этой местности идут за населенные пункты Телль-Варид и Умм-Хашба. Турецкая армия использует для нанесения ударов по наземным целям беспилотники.

Правительственный телеканал Suria сообщил об обстреле, которому подверглись мирные кварталы в городе Алеппо. По его сведениям, не менее пяти снарядов разорвалось в квартале Эль-Хамдания. Сведений о пострадавших не поступало. В ответ на нарушение перемирия артиллерия сирийской армии нанесла удары по позициям вооруженных группировок в пригороде Рашидин.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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