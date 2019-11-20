Милорад Додик: объединение в рамках одной страны должно быть национальным планом сербов

БАНЯ-ЛУКА /Босния и Герцеговина/, 21 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Объединение всех сербов в рамках одной страны должно стать национальным планом сербского народа. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер сербов Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский член президиума БиГ Милорад Додик.

"Пришло время, чтобы сербы сами говорили, чего они хотят, а не чтобы кто-то постоянно приходил с Запада и говорил: "Надо вот так". Я думаю, что всем должно быть ясно, что национальным планом нашего народа должно быть национальное объединение в одной стране. Это реально возможно сегодня. Республика Сербская и Сербия не должны скрывать этот концепт, которого сегодня формально не существует, я это знаю, но если следовать народной воле, то и в Сербии, и в Республике Сербской это было бы неприкосновенной ценностью", - заявил Додик.

Тяжелая история

Лидер боснийских сербов напомнил, что 20 век стал веком страданий для сербского народа: сначала в каждой из мировых войн Сербия потеряла от 30 до 50% своего населения, а потом "дарила" свою государственность в ущерб себе государствам, вступившим в Югославию. "Раньше в Федерации БиГ (наряду с Республикой Сербской входит в состав БиГ - прим. ТАСС) жили 500 тыс. сербов, а сегодня только 50 тыс., в Хорватии жили 500 тыс. сербов, а сейчас осталось 100 тыс., но в этнических чистках обвиняют нас. Но нам удалось подняться, сегодня Сербия увеличивает свое значение, и это несомненно, а Республика Сербская сегодня готова отразить любую интервенцию, направленную против нее. Однажды на основе этой доминантной народной воли возникнут условия или создастся политический контекст, а у нас достаточно друзей в мире, чтобы это сделать, а сейчас нам надо развиваться в существующих условиях и строить мир", - считает политик.

В настоящее время сербы разделены между двумя странами. Большая часть из них живут в Сербии - около 7 млн человек. Еще 1,1 млн сербов живут в одном из энтитетов БиГ - Республике Сербской. Национально ориентированные силы сербского народа все чаще заявляют о необходимости объединения всех сербов на Балканах в одной стране.

Вопрос референдума

Отвечая на вопрос о возможности проведения референдума об отделении Республики Сербской от БиГ, Додик заявил, что по-прежнему оставляет за сербами Боснии и Герцеговины это право.

"Никогда не перестану утверждать, что Республика Сербская и сербский народ имеют право на референдум о своем статусе. Но мы не авантюристы, которые сделали бы что-то, что вызвало бы больше вреда, чем пользы. Мы будем упорно политическими средствами бороться за наш статус. Мы бы были намного успешнее и гораздо развитее, если бы не были в Боснии и Герцеговине", - уверен он.

По его словам, Босния и Герцеговина "совершенно точно за прошедшие годы не стала лучше, а только хуже". "Она полностью блокирована по всем элементам, два из трех конституционных народов не хотят жить в БиГ, но ее пытаются сохранить бошняки-мусульмане, которые считают, что вся Босния и Герцеговина принадлежит им, конечно, при поддержке западных менторов и части Турции", - сказал политик.

Додик напомнил, что идеолог и основатель Федерации Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович в своей работе "Исламская декларация", которая стала для республики программной, напрямую говорил, что страна должна управляться законами шариата. "И мы видим, что все больше групп в Боснии и Герцеговине организовывается таким образом. БиГ и сейчас, и в будущем представляется как неудавшийся эксперимент, который пытаются сохранить западные страны", - заявил он.

Устройство БиГ

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории ), а также округа Брчко.

Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).