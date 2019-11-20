{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не намерена вступать в НАТО

Республика собирается придерживаться военного нейтралитета

БАНЯ-ЛУКА /Босния и Герцеговина/, 21 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не намерена вступать в НАТО и отказываться от политики военного нейтралитета. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер сербов Боснии и Герцеговины (БиГ) и сербский член президиума БиГ Милорад Додик.

"Мы испытываем немалое давление по вопросу вступления в НАТО. Запад хотел бы видеть все страны в НАТО, их цели ясны. Они преподносят это таким образом, что страны должны хотеть вступить в НАТО, а если вы не хотите, тогда это проблема. У Республики Сербской нет намерения менять свою стратегическую определенность, а это военный нейтралитет", - заявил Додик.

Политик считает, что вступление в НАТО после бомбардировок 1999 года оправдало бы преступную агрессию Североатлантического альянса в отношении Югославии.

"Республика Сербская не видит, как другие, бенефиций в НАТО, мы ощутили бомбардировки НАТО, мы знаем, что это значит. Войти в НАТО - это значит морально оправдать то поколение НАТО или сегодняшний альянс от тех позорных бомбардировок, обедненного урана, который и сейчас убивает наших детей. Это то, что мы не можем понять и принять, думаю, наконец, пора им принять нашу позицию по этому вопросу. Мы можем сотрудничать, этого нам не избежать, но говорить, что мы идем к интеграции, или Босния и Герцеговина движется к членству в НАТО - этого они от нас не услышат", - подчеркнул политик.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории ), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

Вступление БиГ в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов. В то же время парламент Республики Сербской еще в октябре 2017 года принял резолюцию о нейтралитете в отношении военных союзов. Боснийские сербы выступают против вступления в НАТО и рассматривают парламентскую резолюцию как первый шаг к проведению референдума по вопросу вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс.

Теги
Босния и ГерцеговинаДодик, Милорад
Реклама на ТАСС
Милорад Додик назвал Россию единственным гарантом международного права на Балканах
Лидер сербов Боснии и Герцеговины отметил, что такой расклад дает чувство уверенности, поскольку "не все поставлено в зависимость от волюнтаризма западных центров силы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС