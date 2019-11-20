Белорусские парламентарии следят за работой Думы по расследованию вмешательства в дела РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /Корр. ТАСС Евгений Кузнецов/. Белорусские парламентарии отслеживают деятельность комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики, глава комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.

"Естественно, что мы смотрим за этим и солидарны с адекватными движениями, которые делаются в РФ", - сказал Рахманов, не уточнив, о каких именно решениях российских коллег идет речь. По его словам, подрывная деятельность зарубежных НКО и СМИ является общемировой проблемой, а "идеологическое противостояние отнюдь не закончилось". "Под маркой демократии протаскиваются идеи, которые являются отнюдь не демократическими", - считает он.

Задачей парламентариев, подчеркнул Рахманов, является не только противодействие деструктивному иностранному влиянию, но и объяснение своих действий общественности. "Сейчас идет оболванивание аудитории, применяются методы псевдоправды или постправды, как сейчас говорится. Поэтому можно выдавать виртуальную действительность за реальную. Этим и занимаются наши западные партнеры", - добавил он.

В связи с этим собеседник агентства обратил внимание на проблему искажения исторических фактов о роли Советского Союза в Великой Отечественной войне. "Западные партнеры пытаются принизить значение Великой Победы, - полагает парламентарий. - Сейчас появляется очень много оценок так называемых специалистов западных и не только западных, которые пытаются извратить эту ситуацию и, по существу, разрушить ту историю, которая является нашей общей историей. Мы не должны этого допускать".

"Торпедирование" инициатив двух стран

Рахманов заявил о "торпедировании" ряда парламентских инициатив Белоруссии и России на международных площадках. "Например, на последнем заседании Межпарламентского союза была резолюция, которую мы поддержали (ее готовили парламентарии России), о том, чтобы исключить вмешательство, связанное со свободой перемещения парламентариев", - уточнил председатель комиссии Совета Республики. По его мнению, западные страны, "чувствуя, что эта инициатива своевременная", пытаются выдвинуть собственные альтернативы.

При этом он отметил рост понимания позиций Минска и Москвы со стороны участников межпарламентских структур. "Мы все более активно работаем с нашими партнерами, с теми странами, которые нам близки по духу и которые разделяют наши убеждения, в том числе о том, как должен быть сформирован новый миропорядок, чтобы меньше было гегемонии", - добавил парламентарий.

На фоне непростой международной обстановки, считает он, повышается актуальность интеграции двух стран. "Нужно, конечно, интенсивнее этим заниматься и более глубоко прорабатывать всю нормативную базу нашего взаимодействия, - уверен собеседник ТАСС. - Если рамочный документ подписан, это не значит, что он будет хорошо работать".

Парламентарии, продолжил Рахманов, тоже активно занимаются интеграционной повесткой в пределах своей компетенции. "Но на данном этапе мяч на стороне исполнительной власти", - заключил он.

О думской комиссии

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в Twitter посольства США.