Зеленский заявил, что на переданных Россией кораблях не хватает части оборудования

ТАСС, 21 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех переданных Россией кораблей ВМС Украины и обратится к РФ с призывом вернуть все недостающие элементы их оборудования. Об этом, как передает в четверг агентство Укринформ , глава государства заявил после осмотра вернувшихся кораблей в порту Очакова (Николаевская область).

"На кораблях частично не хватает оборудования. Мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что там было", - цитирует агентство слова Зеленского.

Президент также отметил, что корабли будут ремонтироваться около трех месяцев. Затем их вновь вернут в строй.

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. В тот же день в МИД Украины сообщили, что Киев не намерен отказываться от участия в международном трибунале ООН против РФ, несмотря на возвращение задержанных кораблей и осуществленное ранее освобождение 24 украинских моряков.