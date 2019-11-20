{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Зеленский заявил, что на переданных Россией кораблях не хватает части оборудования

Президент Украины отметил, что Киев проанализирует состояние кораблей и обратится к Москве с призывом вернуть все недостающие элементы
Президент Украины Владимир Зеленский Петр Сивков/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Петр Сивков/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех переданных Россией кораблей ВМС Украины и обратится к РФ с призывом вернуть все недостающие элементы их оборудования. Об этом, как передает в четверг агентство Укринформ, глава государства заявил после осмотра вернувшихся кораблей в порту Очакова (Николаевская область).

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

"На кораблях частично не хватает оборудования. Мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что там было", - цитирует агентство слова Зеленского.

Президент также отметил, что корабли будут ремонтироваться около трех месяцев. Затем их вновь вернут в строй.

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. В тот же день в МИД Украины сообщили, что Киев не намерен отказываться от участия в международном трибунале ООН против РФ, несмотря на возвращение задержанных кораблей и осуществленное ранее освобождение 24 украинских моряков.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблямиЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Милорад Додик назвал Россию единственным гарантом международного права на Балканах
Лидер сербов Боснии и Герцеговины отметил, что такой расклад дает чувство уверенности, поскольку "не все поставлено в зависимость от волюнтаризма западных центров силы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС