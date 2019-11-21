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Милорад Додик назвал Россию единственным гарантом международного права на Балканах

Лидер сербов Боснии и Герцеговины отметил, что такой расклад дает чувство уверенности, поскольку "не все поставлено в зависимость от волюнтаризма западных центров силы"

БАНЯ-ЛУКА /Босния и Герцеговина/, 21 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Россия осталась последней страной, которая придерживается международного права на Балканах и защищает его. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС лидер сербов Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

"Россия - единственный международный игрок в нашем регионе, который придерживается международного права, сохраняет объективность, - подчеркнул он. - Принято считать, что Россия симпатизирует сербам, но Россия предлагала проекты и хорватам, и бошнякам, однако они не захотели, поскольку не посмели согласиться на такое сотрудничество из-за Запада. Россия сегодня - единственный страж международного права на Балканах, это дает нам здесь чувство уверенности, потому что не все поставлено в зависимость от волюнтаризма западных центров силы, которые будут толковать все нормы права, как им нужно. Мы видели, как они приняли решение о бомбардировках Сербии и Республики Сербской (входит в состав БиГ - прим. ТАСС) без резолюции Совета Безопасности ООН, - все это очень опасно. Потому на Россию и возлагают надежды, что она защищает международное право".

В то же время, коснувшись трагических событий прошлого, Додик выразил сожаление, что "Россия не была такой сильной, как сейчас, в момент распада Югославии, иначе этот конфликт был бы намного меньше".

"Турецкий поток"

Коснувшись сотрудничества с Россией в сфере энергетики, политик отметил, что строительство ответвления от газопровода "Турецкий поток" "дает энергетическую уверенность" Республике Сербской.

"Очень важно, что решен вопрос с Болгарией, строительство через Болгарию в Сербию открывает нам возможности здесь. У нас есть определенные подписанные акты с "Газпромом", и мы как раз ждали подписания с Болгарией. К сожалению, Болгария однажды уже отказалась от "Южного потока" и остановила этот процесс на 10-15 лет. Но невозможно остановить строительство трубопровода для транспортировки российского газа, который сегодня дешевле и гарантирует нам энергетическую уверенность", - сказал он.

"Это также гарантирует, что газовая карта не будет разыграна в политических целях, как это могло бы случиться, если бы газ поступал с севера от западных стран, которые перекрыли бы нам на Балканах российский газ, если бы им что-то не понравилось", - заявил собеседник агентства, выразив благодарность руководству РФ, а также главе компании "Газпром" Алексею Миллеру за приверженность проекту.

Ранее власти Республики Сербской договорились с "Газпромом" о газификации. На встрече занимавшего в тот момент пост председателя Президиума БиГ Додика, президента Республики Сербской Жельки Цвиянович и Миллера была достигнута договоренность о проведении газа в этот государствообразующий субъект БиГ. Предполагалось, что реализация проекта начнется осенью нынешнего года и будет осуществляться путем строительства ветки газопровода "Турецкий поток" в Республику Сербскую.

День Победы

Отвечая на вопрос о предстоящем праздновании 75-летия Победы над фашизмом, политик рассказал, что будет отмечать это событие на Красной площади в Москве.

"Да, я буду, и это мне очень приятно. Приеду обязательно, почему нет? Я был там раньше, 3-4 года назад", - сообщил он.

Додик также проинформировал, что в ближайшие дни посетит Санкт-Петербург и пообщается с его руководством. "Я всегда чувствую себя очень хорошо - будь то в Москве, Петербурге или любом другом городе России", - отметил он.

Ранее стало известно, что почетная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Министр обороны Сербии Александар Вулин на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что участие сербских военных в параде станет огромной честью для его страны. За прохождением колонны сербских военных будет лично наблюдать президент Сербии Александар Вучич, который уже подтвердил свой приезд в Москву 9 мая 2020 года.

Теги
Босния и ГерцеговинаРоссияСербияВучич, АлександарДодик, Милорад
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