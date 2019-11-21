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Начало процедуры импичмента Трампа

Республиканцам не позволили вызвать на слушания по импичменту осведомителя и сына Байдена

Демократы единогласно проголосовали против данной инциативы

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США отклонил инициативу республиканцев о вызове для дачи показаний на слушаниях по импичменту сотрудника американских разведслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Демократы, которые обладают большинством в комитете, единогласно проголосовали против. В результате республиканцам не хватило голосов, чтобы инициатива была одобрена.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг разговора Трампа и Зеленского от 25 июля. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на ее содержание стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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