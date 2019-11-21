Республиканцам не позволили вызвать на слушания по импичменту осведомителя и сына Байдена

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США отклонил инициативу республиканцев о вызове для дачи показаний на слушаниях по импичменту сотрудника американских разведслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Демократы, которые обладают большинством в комитете, единогласно проголосовали против. В результате республиканцам не хватило голосов, чтобы инициатива была одобрена.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг разговора Трампа и Зеленского от 25 июля. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на ее содержание стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.