{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден считает, что руководство РФ не хочет его победы на президентских выборах в США

Бывший американский вице-президент также заявил, что "многое почерпнул" на слушаниях в Палате представителей Конгресса по импичменту американского президента

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что российский лидер Владимир Путин не желает его победы на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Свою точку зрения американский политик изложил, выступая в среду на общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии, которые проходят в Атланте (штат Джорджия). Трансляцию ведет телеканал MSNBC.

"Первая вещь, которую я понял, заключается в том, что [действующий президент США] Дональд Трамп не хочет, чтобы я стал кандидатом [на пост президента от Демократической партии]. Это очевидно", - сказал бывший вице-президент, отвечая на вопрос, касавшийся проводимых в Палате представителей Конгресса США слушаний по импичменту американского лидера.

"Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний, - отметил Байден. - В конечном счете мы сами себе должны задать вопрос о том, кто с большей вероятностью сделает то, что должно быть сделано, - добьется демократического большинства в Сенате Конгресса США, сохранит большинство в Палате представителей и победит Дональда Трампа".

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, который разразился вокруг состоявшегося 25 июля разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на ее содержание стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении хозяина Белого дома. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Зеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Байден подверг Трампа критике за политику в отношении РФ, Китая и КНДР
В частности, по мнению бывшего вице-президента США, руководство России "прилагает все усилия, чтобы расколоть НАТО", а американский лидер не противодействует этому
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС