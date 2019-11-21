Байден считает, что руководство РФ не хочет его победы на президентских выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что российский лидер Владимир Путин не желает его победы на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Свою точку зрения американский политик изложил, выступая в среду на общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии, которые проходят в Атланте (штат Джорджия). Трансляцию ведет телеканал MSNBC.

"Первая вещь, которую я понял, заключается в том, что [действующий президент США] Дональд Трамп не хочет, чтобы я стал кандидатом [на пост президента от Демократической партии]. Это очевидно", - сказал бывший вице-президент, отвечая на вопрос, касавшийся проводимых в Палате представителей Конгресса США слушаний по импичменту американского лидера.

"Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний, - отметил Байден. - В конечном счете мы сами себе должны задать вопрос о том, кто с большей вероятностью сделает то, что должно быть сделано, - добьется демократического большинства в Сенате Конгресса США, сохранит большинство в Палате представителей и победит Дональда Трампа".

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, который разразился вокруг состоявшегося 25 июля разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на ее содержание стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении хозяина Белого дома. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.