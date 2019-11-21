Байден подверг Трампа критике за политику в отношении РФ, Китая и КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что нынешний американский лидер Дональд Трамп проводит неверную политику в отношении России, Китая и КНДР. Такую точку зрения он изложил в среду на общенациональных теледебатах в Атланте (штат Джорджия), которые транслирует телеканал MSNBC.

По словам Байдена, Трамп "понятия не имеет, что делает" в сфере внешней политики. По версии бывшего вице-президента, российское руководство "прилагает все усилия, чтобы расколоть НАТО", а Трамп не противодействует этому.

Как утверждал Байден, Трамп, встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "дал Северной Корее все, что она хотела". Политика президента США, по мнению бывшего вице-президента, привела к серьезному ослаблению связей между Вашингтоном и Сеулом.

Как отметил Байден, США вместе с союзниками необходимо "оказывать давление на Китай", чтобы добиться от него помощи в денуклеаризации Корейского полуострова. По мнению бывшего вице-президента, Трампу также следует более активно критиковать власти КНР за допускаемые ими нарушения прав человека.

Байден считается сейчас одним из наиболее вероятных соперников Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.