Власти США потребовали от двух университетов отчетов о контактах с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института (MIT) и Университета Мэриленда предоставить все имеющиеся данные о контактах с иностранными структурами, в числе которых выделены правительство России, Фонд "Сколково", а также "Лаборатория Касперского". Соответствующее письмо было размещено в среду на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

"Министерство озабочено тем, что в ваших отчетах могли быть не полностью перечислены все подарки и контракты <...>, имеющие иностранное происхождение", - говорится в тексте писем. В связи с этим двум университетам дается 30 дней на то, чтобы восполнить недостающую информацию.

Помимо правительства России, Фонда "Сколково" и "Лаборатории Касперского" американские власти интересуют также контакты с властями Китая, Саудовской Аравии и Катара, а также рядом компаний из этих стран, таких как Huawei, ZTE и Saudi Aramco.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские технологии и др. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института.

Согласно положению оборонного бюджета США на 2018 год, подписанному президентом Дональдом Трампом, государственным органам США запретили использовать продукцию российской компании "Лаборатория Касперского". При этом еще в сентябре 2017 года американским госучреждениям предписали избавиться от продукции компании, так как, по мнению регуляторов, она представляет угрозу национальной безопасности США.