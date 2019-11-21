СМИ: США выведут из Южной Кореи 4 тыс. военных, если Сеул откажется платить больше

СЕУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. США рассматривают возможность сокращения своего 28-тысячного военного контингента в Республике Корея на 4 тыс. человек, если Сеул откажется значительно увеличить выплаты на его содержание. Об этом сообщила в четверг южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на дипломатический источник в Вашингтоне.

"Насколько известно, Пентагон готовится вывести одну бригаду из Южной Кореи, если переговоры пойдут не так, как того хотел бы президент [США Дональд] Трамп", - приводит издание слова источника.

В Республике Корея в настоящее время находятся 28,5 тыс. американских военнослужащих. Одна бригада насчитывает от 3 до 4 тыс. человек.

В прошлом году американская сторона заявила о необходимости значительного увеличения расходов Южной Кореи, поскольку содержание там 28-тысячного воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год. Расходы Сеула на содержание контингента США в 2019 году были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн).

Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. американских военных в Республике Корея истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним, ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

7 ноября телеканал YTN со ссылкой на главу парламентского комитета по объединению Республики Корея Юн Сан Хёна сообщил, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить долю взносов Южной Кореи на совместную оборону почти в пять раз - до $4,7 млрд.