Вьетнам выступает за укрепление сотрудничества с Россией в сфере обороны

ХАНОЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Вьетнам выступает за укрепление и дальнейшее развитие сотрудничества Россией в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Нго Суан Лить, принимая находящего здесь с рабочим визитом заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимира Дрожжова, сообщила в четверг армейская газета "Куан дой нян зан".

Министр высоко оценил итоги состоявшегося в Ханое 21-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии (МПК) по военно-техническому сотрудничеству, которое прошло под председательством замглавы ФСВТС и заместителя министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковника Бе Суан Чыонга. Нго Суан Лить выразил уверенность, что достигнутые на заседании МПК договоренности "будут способствовать укреплению и развитию отношений в сфере обороны и военно-технического сотрудничества в соответствии с отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами".

Ранее в ходе заседания комиссии Дрожжов и Бе Суан Чыонг, возглавляющие ее российскую и вьетнамскую части соответственно, констатировали, что во взаимодействии двух стран в области обороны и безопасности за последнее время достигнуты "значительные результаты". Подчеркнув, что сотрудничество в военной и военно-технической сферах продолжает оставаться одной из основ всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России, руководители национальных частей МПК высказались за активное продолжение развития взаимодействия двух стран в сферах обороны и безопасности.

На протяжении многих лет Россия остается традиционным партнером Вьетнама в военной сфере и основным поставщиком ему оружия и военной техники. Вьетнамская армия располагает новейшими образцами российских вооружений, включая боевые самолеты, корабли, танки, стрелковое оружие и спецтехнику. За последние годы стороны подписали ряд крупных контрактов на поставки во Вьетнам продукции российской оборонной промышленности. Наиболее значительными из них стали контракт на приобретение Вьетнамом партии многофункциональных истребителей Су-30МК2, который оценивается примерно в $1 млрд и соглашение о поставке Ханою шести дизель-электрических подлодок проекта 636.1 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - "Кило") стоимостью около $2 млрд.