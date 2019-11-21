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Президент Эстонии выступила за развитие диалога с Россией

Керсти Кальюлайд отметила, что вести диалог надо и "с самыми трудными партнерами"

ТАЛЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Эстония заинтересована в выстраивании диалога с Россией. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг в интервью программе Euractiv.

"Я пригласила президента Путина на конференцию финно-угорских народов в Эстонии будущим летом, так что у нас будет возможность обсудить двусторонние проблемы и, конечно, международные вопросы, включая Украину и Грузию, - сказала она. - Мы делали так и в апреле этого года [в рамках визита Кальюлайд в Москву]".

Она добавила, что вести диалог надо и "с самыми трудными партнерами". Кальюлайд, не ответила на вопрос о том, намерена ли она посетить Москву в День Победы 9 мая, сказав, что пока у нее нет приглашения на этой событие.

Отношение НАТО к РФ

Керсти Кальюлайд сказала также, что НАТО серьезно оценивает риски в отношении РФ.

"Не секрет, что Россия не уважает собственные подписи на международных актах, и анализ этой ситуации заставил НАТО прийти к выводу, что здесь существуют риски, и они серьезные", - сказала она.

Президент Эстонии также отметила значительное количество военнослужащих РФ у границ НАТО. "НАТО должно понимать, что время для реакции, если что-то пойдет не так, очень немного", - полагает Кальюлайд.

"НАТО имеет стопроцентный уровень успеха защиты своих союзников, - считает Кальюлайд. - И этот стопроцентный уровень зависит от того, чтобы быть готовым".

Споры о поездке в Москву

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что ведомство не ведет подготовку к визиту президента республики в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. По словам Рейнсалу, эстонский МИД однозначно рекомендует президенту не совершать подобный визит. Против поездки выступили также спикер Рийгикогу (парламента) Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия) и зампредседателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ). При этом зампредседателя Центристской партии Эстонии Яанус Карилайд заявил, что президент вполне могла бы поехать в Москву на празднование Дня Победы, а премьер-министр Юри Ратас отметил, что правительство Эстонии не намерено обсуждать вопрос целесообразности поездки президента страны Керсти Кальюлайд на празднование Дня Победы 9 мая в Москву.

Как сообщила сама Керсти Кальюлайд порталу ERR, в случае, если приглашение из Москвы ей будет направлено, Кальюлайд обсудит его "с партнерами и союзниками".

Теги
ЭстонияРоссияКальюлайд, Керсти
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